Ghost of a Tale se précise sur PS4 & One

Après une bien longue période d'attente, le bien mignonamorce enfin sa dernière ligne droite concernant sa sortie console, son réalisateur Lionel Gallat étant désormais en mesure d'annoncer une sortie conjointe sur PlayStation 4 et Xbox One pour février 2019.Déjà lauréat du meilleur jeu indépendant à la dernière Paris Games Week (disponible depuis plusieurs mois sur PC), le titre coûtera 24,99€ dans les deux cas et pour les plus pressés qui possèdent la console de Microsoft, vous pouvez encore le chopper en accès anticipé pour 5€ de moins.