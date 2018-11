Charts UK : le bilan du Black Friday Charts UK : le bilan du Black Friday

L'institut Chart-Track nous livre son rapport UK sur les ventes de la semaine dernière, avec d'ailleurs un peu de retard mais ceci s'explique par les nombreuses données à livrer pour ce nouveau Black Friday, toujours très costaud mais néanmoins moindre qu'en 2017 (-4,6%). Attention, on ne le répétera jamais assez mais on ne parle ici que du marché physique, et on sait que les promotions ont été très fortes sur le secteur dématérialisé pour compenser.



On retiendra donc que :



- Boost de 177 % des ventes pour FIFA 19 (d'ailleurs offert en bundle PS4).

- Boost de 360 % pour Black Ops 4.

- Boost de 36 % pour RDR2 (notons que lui n'a pas eu de promo significative).



- Comme prévu, démarrage en demi-teinte pour Battlefield V qui fait 61 % de moins que Battlefield 1, même si le lancement reste meilleur qu'un Assassin's Creed Odyssey. Notons que la moitié des ventes sont des versions One, un fait suffisamment rare pour être signalé.



- 300.000 machines vendues en une semaine.

- PS4 première, suivie de la One puis la Switch, mais les trois sont très proches.



Les boosts coté exclusivités :



- PlayStation 4 : Spider-Man (+634%), God of War (+1283%), Detroit Become Human (+826%), Astro Bot (+242%).

- Xbox One : Forza Horizon 4 (+634%), Minecraft Master Edition (+1768%), Forza Motorsport 7 (+573%).

- Nintendo Switch : Mario kart 8 Deluxe (+98%), Super Mario Party (+110%), Super Mario Odyssey (+110%), Zelda : Breath of the Wild (+111%).

- A noter que Super Mario Odyssey devient le deuxième jeu Switch à passer le demi-million sur ce territoire, après Mario Kart 8 Deluxe.



Le classement :



1. FIFA 19 (+4)

2. Call of Duty : Black Ops 4 (+5)

3. Red Dead Redemption 2 (-1)

4. Battlefield V (N)

5. Forza Horizon 4 (+6)

6. Spider-Man (+7)

7. Fallout 76 (-4)

8. Pokémon Let's Go Pikachu (-4)

9. Spyro Reignited Trilogy (-8)

10. Mario Kart 8 Deluxe (-1)