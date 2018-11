Red Dead Online se déploiera dans la semaine Red Dead Online se déploiera dans la semaine

La bêta de Red Dead Online nous était promise pour novembre et arrivé au 26, on commençait à se poser des questions. Mais finalement, Rockstar a fait du Rockstar en terme de communication, c'est à dire parler quand ils le veulent car ils savaient qu'ils seraient entendus, même au dernier moment : la bêta débutera dès demain… si vous possédez l'édition Ultime du moins.



Si vous avez démarré le jeu entre le 26 et le 29 octobre, ce sera dès mercredi, tandis que tous les autres attendront sagement vendredi. Certains auront donc de quoi râler mais on sent surtout que Rockstar cherche à déployer son essai petit à petit pour éviter les couacs de GTA Online à ses débuts, où les serveurs ont explosés durant des jours.



Même pas un trailer de présentation pour savoir exactement à quoi s'attendre, et il faudra donc patienter encore quelques heures pour découvrir ce multi, qui permettra au moins de créer une bande jusqu'à 7 joueurs pour partir en balade, faire son petit camp, diverses activités annexes, mais également taper des missions et tenter de buter des gangs rivaux.