Kill la Kill sortira également sur Switch

Finalement et comme l'attestaient les premières rumeurs, l'adaptation de Kill la Kill par Arc System Works sortira bien sur Nintendo Switch en 2019, même si l'on ignore encore si le lancement sera simultané avec les versions PC et PlayStation 4 (également prévues pour l'année prochaine partout dans le monde, sans plus de précisions).



Famitsu en profite pour annoncer deux personnages de plus au casting avec donc Nui Harime et Ragyo Kiryuin, dont voici les premiers visuels.