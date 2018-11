Agent : cette fois, ça semble bien terminé Agent : cette fois, ça semble bien terminé

Plusieurs arlésiennes de l'époque PlayStation 3 ont survécu au passage du temps pour revenir sur l'actuelle génération, de The Last Guardian à NiOh en passant par Versus XIII (plus ou moins). Ce ne sera pas le cas de tous et Rockstar a visiblement décidé de mettre fin à une blague qui n'a que trop duré : le projet Agent semble avoir été définitivement enterré puisque l'éditeur n'a pas souhaité renouveler ses droits sur la marque.



Rappelons que le titre qui ne s'est jamais officiellement montré fut annoncé en juin 2009, exclusivement sur PlayStation 3, et devait nous plonger dans le monde de l'espionnage des années 70, avec une sortie promise pour 2010. Fin 2011, Take-Two déclarait durant ses résultats que le titre était toujours en développement, avant de ne plus jamais évoquer ce projet dont la mémoire en restera à un simple logo.