Kingdom Hearts III : un nouveau RDV lundi

Amazon a annoncé plus tôt dans la semaine avoir bientôt un petit morceau à livrer pour les fans de Kingdom Hearts III et alors qu'on ne s'attendait pas à grand-chose, le groupe vient de préciser les choses : durant son prochain Live Stream 'Cyber Monday' (lundi à 22h00) sera livré un nouveau trailer, la révélation d'un DLC et une annonce à l'attention des membres Twitch Prime.



Concernant le DLC, ne commencez pas à hurler pour rien puisqu'il peut très bien s'agir d'un simple skin/costume en bonus de précommande.