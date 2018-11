Super Smash Bros Ultimate est à ce jour le jeu Switch le plus précommandé Super Smash Bros Ultimate est à ce jour le jeu Switch le plus précommandé

On le disait en début de semaine : Pokémon Let's Go est aujourd'hui le titre Switch ayant effectué le meilleur lancement avec 3 millions d'unités écoulées en 3 jours, mais peut potentiellement déjà perdre son record d'ici peu avec l'arrivée de Super Smash Bros. Ultimate.



Et les premières données vont dans le sens d'un démarrage explosif puisque Nintendo annonce que le dernier Sakurai est pour l'heure le jeu Switch le plus précommandé depuis ses débuts, mais également le plus précommandé dans l'histoire de la série.



De quoi envisager une grosse vague le 7 décembre, avec des paris à prendre sur le temps qu'il faudra pour dépasser le total d'exemplaires de l'épisode Wii U (5,34 millions), tandis que le record est pour l'heure tenu par Brawl et ses 13,29 millions.