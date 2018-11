Quelques visuels pour Tales of Vesperia : D.E. Quelques visuels pour Tales of Vesperia : D.E.

Dans cette habituelle période où l'actualité subit un frein notable (vivement les Game Awards), prenons des nouvelles de Tales of Vesperia : Definitive Edition qui se dénude rapidement avec quelques visuels que voici.



Tiré de la version PS3 donc avec quelques bonus comme deux nouveaux personnages jouables, ce remaster sortira le 11 janvier 2019 sur PC, PS4, One et Switch, toujours traduit dans notre langue et avec les voix japonaises (ou US pour ceux que ça intéresse).