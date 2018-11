NieR Automata : l'édition complète en vue (PC-PS4) NieR Automata : l'édition complète en vue (PC-PS4)

Uniquement disponible sur Xbox One pour le moment (mais seulement en dématérialisé), la version « complète » de NieR Automata devrait vraisemblablement arriver sous peu sur PC et PlayStation 4 comme l'indique l'organisme de classification ESRB, sous-titrant cette version « Game of the YoRHA Edition ».



Comme sur One (où le jeu est actuellement à 37,5€ jusqu'à la fin de la semaine), on devrait donc y retrouver les quelques skins de l'édition Day One et le DLC sauvagement nommé « 3C3C1D119440927 ».