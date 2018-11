Kotaku reparle du futur Diablo IV Kotaku reparle du futur Diablo IV

Vous savez déjà que Diablo Immortal se fait démonter sur Youtube (bientôt 700.000 dislikes, pour 25.000 likes). Vous savez également que Blizzard aurait pu éviter ça en annonçant dans la foulée Diablo IV qui existe bel et bien. Mais Jason Schreier de Kotaku estime que vous n'en savez pas suffisamment et vient apporter de nouvelles choses via ses sources très bien renseignées.



Ainsi, stupeur lorsqu'on apprend que Diablo III a décidément eut une carrière bien avortée, et ce même si l'éditeur tente encore de gratter quelques derniers sous avec la récente sortie sur Switch et une nouvelle édition PS4/One. Car le titre aurait pu avoir une deuxième extension (après Reaper of Souls), dont le développement en était encore à ses débuts avant que Blizzard ne jette le tout à la poubelle pour directement amorcer le chantier du quatrième épisode, et ainsi tourner la page du troisième qui a trop mal débuté en terme d'image (le fameux « Hôtel des Ventes » notamment).



Bien sûr, théoriquement, rien n'est jamais perdu chez Blizzard qui a le don de transformer les choses (le MMO Titan qui est devenu Overwatch par exemple) et peut-être apprendra t-on un jour que les idées de cette deuxième extension se retrouveront dans Diablo IV.



Diablo IV que les sources de Schreier évoque d'ailleurs avec le nom de code « Fenris », dont le développement a débuté en 2016 et qui est actuellement objet d'une très grande motivation pour l'équipe tant la direction de Luis Barriga va dans le bon sens, avec nous dit-on une ambiance qui se rapprocherait davantage de Diablo II. Si tout se passe comme prévu, et ça vaut ce que ça vaut chez Blizzard, le lancement devrait tomber courant 2020, au moins sur PC (et probablement plus tard sur consoles).



Anecdote pour terminer : en 2014, Josh Mosqueira prend en main le projet Diablo IV, à l'époque au nom de code « Hadès », avec pour souhait de totalement transformer la licence pour en faire une sorte de donjon-crawler au feeling « Souls-like ». Projet annulé deux ans plus tard, causant le départ de Mosqueira dans la foulée.