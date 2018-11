Jump Force : visuels de Cell & Piccolo Jump Force : visuels de Cell & Piccolo

Après le duo du manga Kenshin, Bandai Namco revient vers Dragon Ball pour le casting de son futur Jump Force avec quelques visuels des derniers annoncés en date (Cell et Piccolo) qui ont fait monter le roster à 28 personnages jouables, sans compter ceux qui restent à annoncer, et les neuf de l'habituel Season Pass.



Ce cross-over sortira le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.