Charts Japon : Pokémon, allons-y !

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 12 au 18 novembre 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :- On l'a dit plus tôt dans la journée :s'offre un très bon lancement (un des meilleurs de l'année finalement), surtout si on le considère comme un nouveau point de départ, mais moins si on s'amuse à le comparer aux morceaux principaux. Sans parler d'un parc de machines globalement bien moindre qu'à l'époque des lancements de X & Y, pire encore pour Soleil & Lune.- Mauvais retours et gros flop au Royaume-Uni, mais performance finalement notable au Japon pourqui fait tout de même près de 75.000 ventes hors démat, contre 120.000 pourCoté Hardware :C'était déjà impressionnant avec Famitsu et ça l'est encore plus avec Media Create qui affiche plus de 200.000 Switch écoulées en une semaine, soit plus de dix fois plus son unique concurrente, et l'occasion du coup de dépasser à nouveau sa courbe de 2017, avec la perspective de belles semaines à venir entre les fêtes et le lancement deLes sorties du prochain rapport :(PS4, One)(PS4)