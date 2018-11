Une deuxième démo pour Project Judge

Jolie exclusivité PlayStation pour cette fin d'année au Japon,essaiera de convaincre un peu plus de monde avec l'arrivée d'une deuxième démo jouable sur le PS Store local, qui cette fois aidera clairement à patienter avant de franchir le pas puisque donnant accès à l'intégralité du premier chapitre, avec ensuite transfert de sauvegarde.Cette version d'essai sera livrée dès demain pour les abonnés PS Plus, tandis que les autres devront attendre le 29 novembre, soit deux semaines avant le lancement du jeu complet.Coté occident, toujours rien à signaler et vu le rythme adopté par SEGA, on préfère ne rien espérer avant fin 2019, voir début 2020