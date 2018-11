Pokemon Let's Go : premiers chiffres (JP) Pokemon Let's Go : premiers chiffres (JP)

Avant même Media Create dans quelques heures, c'est Famitsu qui offre les premiers retours de Pokémon Let's Go au Japon, en parlant de 664.198 jeux vendus au Japon en trois jours (probablement sans dématérialisé) pour tout de même 180.565 Switch.



Autant l'affaire est bonne pour la console qui entre vraiment dans son rush de fin d'année, autant le score du jeu lui-même dépendra du point de vue :



- Si on le compare à la franchise canonique, c'est moyen, et tout simplement moitié moins que Ultra Soleil & Lune qui déjà ne tapait pas des records.

- Si on le prend comme un spin-off (ou une « saga annexe »), alors rares sont ceux qui ont démarré aussi fort sur les 20 dernières années.