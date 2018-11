Microsoft : une nouvelle team Xbox pour se renforcer sur les territoires asiatiques Microsoft : une nouvelle team Xbox pour se renforcer sur les territoires asiatiques

Après avoir poussé le contact au début de la période Xbox 360, Microsoft a peu à peu délaissé le Japon et autres territoires asiatiques faute de succès, jouant la discrétion dans le lancement de la Xbox One même si les choses ont commencé à bouger depuis les allers-retours de Phil Spencer qui, à défaut de signer des exclusivités, a tout de même assurer un minimum de présence sur son support (merci Bandai Namco & Square Enix notamment).



Mais les choses devraient davantage évoluer, et dans le bon sens, car là où la coordination était jusque là assurée par le précité Spencer ainsi que Chris Charla (ID@Xbox), Microsoft vient maintenant de placer quelques offres d'emploi faisant référence à une toute nouvelle équipe qui sera spécialement dédiée au marché asiatique, avec pour objectifs de « conclure des accords avec les partenaires potentiels » et « traiter avec studios et développeurs pour trouver des opportunités ».



De quoi entrevoir de nouvelles choses du coté du Japon, mais pas que puisque l'on parle également de Shanghai et la Corée du Sud, où l'éditeur s'est fait remarquer avec l'exclusivité temporaire de PUBG (qui a fait un certain bien à la console).