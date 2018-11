Charts US : nouveau record pour la PS4 + entrées explosives de Black Ops IV et RDR2 Charts US : nouveau record pour la PS4 + entrées explosives de Black Ops IV et RDR2

L'institut NPD est au rendez-vous pour nous dresser un compte-rendu des charts US pour le mois d'octobre, d'ailleurs explosif puisque la valeur du marché est à la hausse de 73 % par rapport à l'année dernière, notamment grâce aux cartons de Call of Duty : Black Ops 4 et Red Dead Redemption 2.



A noter que :

- Le rapport débute à partir du 7 octobre (le précédent s'est terminé le 5). De fait, au niveau du classement, les ventes de titres comme Super Mario Party et Assassin's Creed Odyssey sont ici amputées des chiffres Day One.





LE HARDWARE



PlayStation 4 : environ 340.000 (+62%)

Nintendo Switch : environ 255.000 (-12%)

Xbox One : environ 210.000 (+64%)

Nintendo 3DS : environ 66.000 (-45%)



- En terme de ventes brutes, meilleur mois d'octobre de l'histoire de la PS4, et même meilleur mois d'octobre pour une console PlayStation depuis… la PS2 en 2002.

- En valeur de ventes, meilleur mois d'octobre pour la PS4 depuis octobre 2014 (la console était vendue plus chère à l'époque, forcément).





LE SOFTWARE



- Plus gros mois d'octobre de tous les temps aux USA, dépassant le record de 2008.

- Black Ops 4 réussit à vaincre RDR2 (avec davantage de jours comptabilisés tout de même), étant le meilleur lancement de l'année et le 8ème meilleur lancement de tous les temps. Tout ça sans inclure les ventes PC (exclusif Battle.net, où le jeu fait un record dessus).

- Red Dead Redemption 2 se place directement comme la deuxième meilleure vente de l'année, et fait un lancement trois fois plus imposant que le précédent épisode.

- Depuis son lancement et à période équivalente,Super Mario Party est pour l'heure le troisième plus grand succès de la série (derrière le tout premier et le 8).

- Même topo pour Soul Calibur VI qui fait le troisième meilleur lancement de la série (derrière SoulCa IV et SoulCa II).





CLASSEMENT OCTOBRE 2018

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Call of Duty : Black Ops IV

2. Red Dead Redemption 2

3. Assassin's Creed Odyssey

4. NBA 2K19

5. Super Mario Party

6. Soul Calibur VI

7. FIFA 19

8. Spider-Man

9. Madden NFL19

10. WWE 2K19



11. Forza Horizon 4

12. LEGO Marvel DC Super Villains

13. My Hero One's Justice

14. Shadow of the Tomb Raider

15. Mario Kart 8 Deluxe

16. GTA V

17. Super Mario Odyssey

18. Diablo III

19. Zelda : Breath of the Wild

20. NHL19





CLASSEMENT 2018 (Janvier-Octobre)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Call of Duty : Black Ops IV (entrée)

2. Red Dead Redemption II (entrée)

3. Far Cry 5 (-2)

4. Spider-Man (-1)

5. NBA 2K19 (=)

6. God of War (-4)

7. Monster Hunter World (-3)

8. Madden NFL19 (-2)

9. GTA V (-2)

10. Call of Duty WWII (-2)



Sortis du classement : Dragon Ball FighterZ et Mario Kart 8 Deluxe.