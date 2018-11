Jump Force montre son édition Premium Jump Force montre son édition Premium

Pas de nouveaux personnages annoncés au casting de Jump Force (on tourne toujours à 28 pour le moment) mais quelques visuels du système de création d'avatars au cas où le roster ne serait pas suffisant à vos yeux.



Ce n'est pas tout car Bandai Namco annonce l'ouverture des précommandes en physique comme en dématérialisé, avec outre la standard deux versions à retenir.



Edition Deluxe (89,99€)

- Le jeu

- Le Season Pass (*)



Edition Ultimate (99,99€)

- Le jeu (accès trois jours avant la sortie)

- Le Season Pass (*)

- 16 T-Shirts exclus pour vos avatars créés

- Un pack de divers items



(*) Le Season Pass est constitué de neuf personnages encore non annoncés, avec un accès anticipé de quatre jours pour chacun.



Sortie prévue le 15 février 2019 sur PC, PS4 & One, avec également quelques bonus de précommande en dématérialisé (d'autres items customs pour tous, et un thème pour le dashboard PS4).