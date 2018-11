Dragon MFD prend un peu de retard

Peut-être conscient qu'il y aura suffisamment à faire sur Switch en décembre, Inti Creates préfère reporter le lancement de son exclusivité, dont on reconnaît facilement la patte graphique et qui se présentera comme un jeu d'action (logique vu le studio) qui aura la particularité de vouloir tenter l'expérience à quatre en coopération, même si l'on pourra parfaitement y jouer seul en sélectionnant l'un des quatre héros.Le lancement est désormais prévu pour le 31 janvier sur tous les marchés, avec toujours ce modèle économique aussi original qu'incongru : il existera deux versions (15€ une), chacune proposant deux personnages/classes. Les plus patients attendront la version boîte qui réunira tout cela.