Dragon Quest Builders 2 affiche son mode photo Dragon Quest Builders 2 affiche son mode photo

Devenant doucement une norme dans l'industrie, le mode photo répondra également au programme de Dragon Quest Builders 2, ce qui déjà permettra aux plus créatifs de s'afficher plus simplement en vue d'évidents concours organisés par Square Enix (comme pour le premier épisode) mais également de briller parmi la communauté avec likes & classement, sans oublier une très sympathique option qui offrira la possibilité de rejoindre le monde d'un joueur à partir d'une simple photo.



Bien plus complet que le premier, autant dans les possibilités que les options proposées, cette suite arrivera le 20 décembre au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Rappelons que Nintendo a listé le jeu pour 2019 en occident, sans que Square Enix n'ait encore officiellement confirmé l'information.