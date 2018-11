The Walking Dead S04 : le chantier reprend enfin The Walking Dead S04 : le chantier reprend enfin

Deux mois après la fermeture de Telltale Games, l'entreprise Skybound peut enfin officiellement annoncer qu'une nouvelle équipe est dès à présent en charge du développement des épisodes 3 & 4 de The Walking Dead : The Finale Season, avec bientôt une date de sortie pour chacun (les chantiers étaient déjà avancés avant d'être laissés à l'abandon).



Une nouvelle équipe qui on le rappelle intègre en son coeur plusieurs anciens de Telltale, sans que le nombre n'ait été spécifié.



Skybound fait également savoir que les deux premiers épisodes seront bientôt de retour sur les différents stores, le temps de valider toute la paperasse sur la transition, et que bien entendu, ceux qui les ont déjà acheté n'auront rien à repayer.