Brian Fargo (InXile) revient sur l'annonce du rachat de son studio par Microsoft Brian Fargo (InXile) revient sur l'annonce du rachat de son studio par Microsoft

Au contraire du cas Obsidian, le rachat d'InXile Entertainement a su créer la surprise lors de l'event X08 de Microsoft, et c'est le PDG du studio (Brian Fargo) qui revient sur cette annonce par le biais d'une interview faite à Eurogamer.



Et pour l'homme, qui finalement restera à son poste alors qu'il envisageait la retraite d'ici un an ou deux, ce rachat était indispensable à la survie d'InXile qui n'avait plus les épaules pour survivre encore plusieurs années, coinçait entre sa volonté de rester dans l'univers des AA et l'envie d'attirer un public plus large.



« En tant que petit développeur, nous avons toujours su quels étaient nos objectifs, mais nous n'avons pas d'argent illimité. Je ne parle pas de devenir soudainement fou en montant en puissance vers d'énormes AAA. Ce n'est pas ce que nous sommes et ce que nous essayons de faire. […] Mais nous voulons sortir de cet étrange espace entre le AA et le AAA. Nous pouvons sortir des jeux comme Bard's Tale et dire ‘Hey ! C'est fait par une team de 35 développeurs et ça ne coûte que 35$ !' mais le public répond ‘Non. Je m'en fous, je suis sur The Witcher 3.' »



Par le rachat, Brian Fargo mise déjà sur des développeurs qui vont travailler à tête reposée sans se soucier des craintes du lendemain, financières particulièrement car là où un AA coûtait en 2012 « 5 à 6 millions de dollars », le même type de produit demande aujourd'hui trois à quatre fois plus d'argent.



Le soutien de Microsoft assurera naturellement un espace médiatique, mais aussi davantage d'ambition car InXile va prendre un peu de poids à l'avenir : de 70 employés à plein temps (et 15 réguliers en soutien), le studio envisage maintenant d'augmenter de 30 % ses effectifs.