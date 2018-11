Jump Force : visuels de Kenshin et Shishio Jump Force : visuels de Kenshin et Shishio

En fin de semaine dernière, Bandai Namco a (via quelques magazines japonais) confirmé coup sur coup la présence de Himura Kenshin, Shishio Makoto, Piccolo et Cell au casting de Jump Force,et s'attarde aujourd'hui sur les deux premiers cas avec une douzaine de visuels que voici.



Ce cross-over sortira le 15 février 2019 sur PC/PS4/One, avec au moins 28 personnages jouables pour 11 licences, sans compter Death Note, le mode création, les méchants inédits de Toriyama et bien entendu ceux qui restent à annoncer.