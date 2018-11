DOA Xtreme 3 Scarlet : Koei Tecmo confirme la censure de la version PS4 DOA Xtreme 3 Scarlet : Koei Tecmo confirme la censure de la version PS4

L'ouverture du site officiel de Dead or Alive Xtreme 3 : Scarlet ne laisse plus de place au doute : devant la nouvelle politique de Sony, Koei Tecmo devra censurer drastiquement la version PlayStation 4, causant la suppression de certaines activités un peu plus coquines que le reste, du genre faire remuer les boobs des demoiselles en gros plan ou appliquer chaleureusement la crème solaire. Tout ça existait bien dans la précédente version, et sera d'ailleurs toujours au programme sur Switch.



Les joueurs PS4 repartiront tout de même avec du 1080p/60FPS (900p/30FPS sur Switch), et la compatibilité PlayStation VR, là où l'hybride se contentera des vibrations HD pour des sensations « 4D » selon les développeurs. On y croit.