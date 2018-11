Charts UK : la grande fête pour Pokémon et Spyro, la déprime pour Fallout et Hitman Charts UK : la grande fête pour Pokémon et Spyro, la déprime pour Fallout et Hitman

Nouveau rapport venu de l'UK avec deux grands vainqueurs, et on commencera par le cas Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli qui, séparés, se positionnent à la 4ème et 6ème place, mais est premier si on prend les deux versions comme une seule.



Le jeu a évidemment un impact notable sur la Switch avec une hausse significative des ventes hardwares, et même chose pour les jeux :



- Mario Kart 8 Deluxe : +94 %

- Super Mario Party : +25 %

- Super Mario Odyssey : +30 %

- Zelda : Breath of the Wild : +52 %

- Just Dance 2019 : +465 % (!)



Cela n'empêche pas de reconnaître que, statut de spin-off oblige, les ventes sont moins importantes que pour certains épisodes canoniques, mais brille quand même d'une certaine manière. Certes, c'est 60 % de moins que le lancement de Soleil & Lune, mais c'est très similaire à celui de X & Y (-5%) alors que Let's Go accuse une rupture de stock sur ce territoire, que les ventes dématérialisées ne sont pas connues et que le parc de 3DS était bien plus important à l'époque.



Parmi les autres entrées, on trouve un top et des flops, résumé ainsi :



- A titre individuel, Spyro Reiynited Trilogy s'empare de la première place (75 % des ventes sur PS4) mais on n'a malheureusement pour l'heure aucune donnée, ni même un comparo avec Crash Trilogy.

- Fallout 76, c'est le drame : -82,4 % par rapport à Fallout 4.

- Hitman 2, c'est un autre drame : -90 % par rapport à Hitman Absolution (*).



(*) Impossible de faire la comparaison avec le Hitman de 2016 puisque sorti de base en dématérialisé.



1. Spyro Reignited Trilogy (N)

2. Red Dead Redemption 2 (-1)

3. Fallout 76 (N)

4. Pokémon Let's Go Pikachu (N)

5. FIFA 19 (-2)

6. Pokémon Let's Go Evoli (N)

7. Call of Duty : Black Ops 4 (-5)

8. Fortnite Bundle (N)

9. Mario Kart 8 Deluxe (+3)

10. Hitman 2 (N)