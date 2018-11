Darksiders III : nouveau trailer à J-9

Cela fait longtemps (2 jours) que THQ Nordic n'a pas racheté quelque chose, et on se contentera donc d'un simple nouveau trailer pour en montrer un peu plus sur, épisode qui mettra en place un troisième cavalier de l'apocalypse (« une » plutôt puisqu'on parle de Fury) qui compte bien refaire le portrait aux incarnations des 7 pêchés capitaux.Les fans n'auront plus bien longtemps à patienter puisque ça sort ce 27 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.