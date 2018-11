Un peu plus de DBZ pour Jump Force Un peu plus de DBZ pour Jump Force

Le casting de Jump Force n'en finit plus de gonfler, et c'est seulement une journée après avoir appris la présence de deux personnages de Kenshin que le magazine japonais V-Jump en ajoute une couche en déclarant que Cell et Piccolo (de DBZ donc) seront jouables.



Des visuels de Light Yagami and Ryuk (Death Note) sont également au programme (scan non disponible pour l'heure) même s'il faut rappeler que la présence de ce duo reste pour l'heure d'ordre scénaristique. Impossible de les prendre en main donc.



Les 28 personnages confirmés actuellement :



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Piccolo (DBZ)

- Cell (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Kurapika (HxH)

- Kilua (HxH)

- Yugi (Yu-Gi-Oh)

- Yusuke (Yu Yu Hakusho)

- Younger (Yu Yu Hakusho)

- Seiya (Saint Seiya)

- Shiryu (Saint Seiya)

- Kenshiro (Hokuto no Ken)

- Ryo (City Hunter)

- Rurouni Kenshin (Kenshin)

- Makoto Shishio (Kenshin)



Sortie prévue le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.