Dragon Ball Xenoverse 2 aura le nouveau Broly Dragon Ball Xenoverse 2 aura le nouveau Broly

L'Extra Pack 4 de Dragon Ball Xenoverse 2, prévu pour cet hiver, proposera deux nouveaux personnages jouables et on connaît enfin l'identité du premier : Broly version Super Saiyan Full Power. L'autre attendra son heure mais vu les spoils autour du film, on imagine sans trop de mal qui sera l'élu.



Notons que dans le même temps débarquera une MAJ gratuite avec un tout nouveau mode de jeu (1 V 5, le joueur solo incarnant un boss entre son propre personnage, Zamasu Fusionné, Demigra ou Mira).