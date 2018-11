Une version Deluxe pour Dragon Ball FighterZ

En attendant l'annonce d'un éventuel « Season Pass 2 »,aura droit à son édition GOTY ou plus exactement Deluxe, prévue le 31 janvier 2019 au Japon, et probablement dans les mêmes eaux chez nous même si Bandai Namco doit encore confirmer ce point.A l'intérieur, vous y trouverez comme prévu les huit personnages DLC (Bardock, Broly, Cooler, Android 17, Goku Base, Vegeta Base, Vegito SSB et Zamasu Fusionné), ainsi que de petits bonus comme un nouveau mode tournoi, la possibilité d'avoir une pièce à décorer avec des trophées, et de nouvelles capsules.Probable que ces divers bonus seront également disponibles pour ceux qui possèdent déjà le jeu, via future MAJ.