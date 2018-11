Nomura dément les rumeurs sur FFVII Remake (+ nouvelles images de Kingdom Hearts III) Nomura dément les rumeurs sur FFVII Remake (+ nouvelles images de Kingdom Hearts III)

Quelques rumeurs (et craintes) ont émergé sur Final Fantasy VII Remake par rapport aux propos de Nomura lâchés durant le récent événement TWEWY, poussant l'homme a revenir prendre le micro pour affirmer que, non, le développement du remake n'était actuellement pas mis en stand-by jusqu'au lancement de Kingdom Hearts III, donc contrairement au cas Versus XIII (qui n'a fait que patienter jusqu'à ce que Square Enix en termine avec sa trilogie FFXIII).



Nomura tient à dire que le chantier se déroule bien, mais que la communication était en priorité faite sur KHIII vu le lancement proche (29 janvier), et que « après cela, ce sera au tour de FFVII ».



