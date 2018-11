N64 Mini : R.Fils-Aime dément les rumeurs N64 Mini : R.Fils-Aime dément les rumeurs

Boss de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime a accordé une interview à Kotaku, où le site s'est démené pour ramener quelque chose mais en vain : Nintendo continuera de sortir des jeux 3DS (et tant pis si les joueurs Switch râlent), rien n'est impossible sur des jeux Snes dans l'abonnement online (mais d'abord, ça continuera d'explorer longtemps le catalogue Nes), les jeux en streaming comme Assassin's Creed Odyssey ne sont pas d'actualité en occident (car le Japon possède lui une infrastructure davantage optimisée) et aussi il faut arrêter d'embêter le pauvre Sakurai pour réclamer des personnages dans Smash Bros.



Bref, de tout cela, la principale information qui ressort, c'est que les quelques rumeurs concernant une sortie prochaine de la Nintendo 64 Mini n'ont visiblement aucune valeur car, si le PDG de NOA estime que rien n'est impossible pour un avenir lointain, il a la permission de dire ouvertement que « ce n'est certainement pas dans nos plans à l'horizon. »



Dommage que Kotaku n'ait pas tenté de retourner la question en évoquant une éventuelle Game Boy Mini.