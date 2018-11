PS4 : 10 jeux vendus par console PS4 : 10 jeux vendus par console

Cela fait cinq ans que la PlayStation 4 est sur le marché (lancé d'abord aux USA le 15 novembre 2013) et Sony nous fait un petit point chiffres pour indiquer avoir écoulé plus de 86 millions de machines (*), et 853 millions de jeux (**), soit un beau ratio de 10 jeux vendus par consoles, donc sans compter les F2P qui prennent une part du marché (particulièrement un certain Fortnite).



Les cinq jeux les plus vendus mondialement (sans ordre précis) :

- Call of Duty : Black Ops III

- Call of Duty : WW2

- FIFA 17

- FIFA 18

- GTA V



Les cinq jeux les plus téléchargés avec compte PS Plus (donc aussi bien les jeux gratuits que les promos spéciales) :

- Call of Duty : Black Ops III

- Destiny 2

- Dead by Daylight

- Just Cause 3

- Mafia III



(*) Date arrêtée du 30 septembre.

(**) L'infographie indique 777,9 millions de jeu à la date arrêtée du 30 juin mais Sony a annoncé avoir livré 75,1 millions de jeux supplémentaires entre juillet et septembre.