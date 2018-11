Une nouvelle date pour One Piece : World Seeker Une nouvelle date pour One Piece : World Seeker

Prévu un temps pour les fêtes de fin d'année, One Piece : World Seeker vient de trouver sa nouvelle date de sortie et ce sera donc pour le 14 mars 2019, au Japon du moins même s'il est probable qu'on aura une date proche en Europe, Bandai Namco prenant ses habitudes pour les lancements d'ordre mondial.



Le dernier Weekly Jump (dont on attend les visuels) en a profité pour révéler que le Gear 4 sera présent, qu'il y aura un système de points de compétences pour débloquer des techniques (aussi bien pour l'exploration que le combat) et enfin que Luffy pourra changer de costumes, ce qui ne nous étonne point de la part d'un éditeur qui adore refourguer tout un tas de skins en DLC.