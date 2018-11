Luminous Productions ''confirme'' travailler sur un AAA pour la future PlayStation 5 Luminous Productions ''confirme'' travailler sur un AAA pour la future PlayStation 5

Le départ de Hajime Tabata n'empêchera le studio Luminous Productions de faire preuve d'ambition pour l'avenir de Square Enix, preuve avec le CV LinkedIn de Tomohiro Tokoro qui a néanmoins tenté de placer une modification (trop tard) pour ne pas que le peuple sache que l'homme travaille actuellement sur deux projets : un sur mobile (pour la Chine) et surtout… un AAA pour la PlayStation 5. Oui, marqué comme tel, mais en même temps, on n'imaginait pas un autre nom pour la prochaine console de Sony.



Lead-artist sur la modélisation des personnages et ayant à son actif Dirge of Cerberus (qu'on a oublié), The Last Remnant, FFXIII et un certain FFXV, Tokoro est également en train d'achever le DLC Ardyn toujours prévu pour mars 2019.



Reste maintenant l'interrogation sur ce mystérieux projet PS5 (exclu ou non, l'avenir le dira) car si Tabata déclarait un temps bosser sur une nouvelle franchise, les récents changements sont susceptibles de remettre les spéculations à zéro.



Par un certain cynisme, on dira que Square Enix ayant l'habitude de dévoiler ses gros projets des années avec leurs sorties, peut-être aura t-on un début de réponse d'ici quelques mois.