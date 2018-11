Jump Force aura également du Kenshin Jump Force aura également du Kenshin

Et encore deux de plus au casting de Jump Force, les derniers leaks des magazines japonais (dont on aura très vite les visuels) confirmant la présence de Rurouni Kenshin et Makoto Shishio au casting, tous deux tirés de la franchise Kenshin le Vagabond.



Avec ces deux-là, on arrive désormais à 26 personnages avec toujours de quoi en rajouter encore d'ici le lancement prévu pour février 2019.



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Kurapika (HxH)

- Kilua (HxH)

- Yugi (Yu-Gi-Oh)

- Yusuke (Yu Yu Hakusho)

- Younger (Yu Yu Hakusho)

- Seiya (Saint Seiya)

- Shiryu (Saint Seiya)

- Kenshiro (Hokuto no Ken)

- Ryo (City Hunter)

- Rurouni Kenshin (Kenshin)

- Makoto Shishio (Kenshin)