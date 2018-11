PS Vita : PQube arrête à son tour les frais

Spécialisé dans la localisation de jeux japonais, et la mise en boîte de quelques titres indépendants, l'éditeur PQube vient à son tour de déclarer dans un Live Twitch avoir mis fin à son soutien envers la PlayStation Vita.Une décision qui ne tient pas uniquement de la fin de production de cartouches, car même les sorties dématérialisées ne pourront être suffisamment rentables pour eux. Le groupe s'attardera donc sur les autres supports, majoritairement PC, PS4 et Switch, cette dernière étant décrite commeParmi les futurs représentants PQube, on trouvera notamment en 2019 le visual novel, le platformerou encore (en février) la version Switch de