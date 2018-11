13 Sentinels : reporté sur PS4, annulé sur Vita 13 Sentinels : reporté sur PS4, annulé sur Vita

Décidément, Vanillaware n'arrive pas à accoucher de son projet 13 Sentinels : Aegis Rim qui se prend un énième report : prévu pour cette fin d'année au Japon (mais on n'y croyait plus trop, forcément), le titre sortira désormais... un jour. Car Atlus ne souhaite même plus donner de fenêtre de lancement tant que la date ne sera pas certifiée.



Et encore, on parle de la version PlayStation 4 car celle sur PS Vita est purement et simplement annulée. L'éditeur n'a pas donné de raisons pour ce dernier point mais comme la production de la console (et de cartouches) doit définitivement s'achever l'année prochaine...