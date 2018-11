Charts Japon : Luigi's Mansion, premier sans briller

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 5 au 11 octobre 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Décidément, Nintendo n'arrive pas à se mettre en tête que le public 3DS est majoritairement passé à autre chose : avec 27.000 ventes seulement, le remake defait grise-mine face au lancement du deuxième épisode il y a cinq ans (280.000, et près d'un million sur la longueur !).Hormis cela, on signalera juste deux entrées discrètes pour le PlayStation VR, et le retour surprise de la compilationen attendant la sortie du troisième en janvier.La Switch commence à sentir le vent des fêtes et reprend un coup d'accélérateur en attendant sa grosse sortie du vendredi qui devrait l'emmener vers de belles hauteurs. Les affaires sont moins bonnes pour la PS4 qui continue de reculer, et terminons tout de même par l'ironie du moment : de la totalité des supports, seule la Xbox One fait un meilleur score qu'en 2017.- Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli (Switch)- Fallout 76 (PS4, One)