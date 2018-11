Microsoft : pour Phil Spencer, le jeu en streaming doit rester une simple option

Vous le savez si vous avez bien suivi l'actualité : Microsoft compte se lancer pieds-joints dans le Cloud Gaming via son Project xCloud, qui permettra notamment de profiter du catalogue Xbox One depuis n'importe quel écran, particulièrement depuis un simple appareil mobile (Android en premier lieu).Mais à l'inverse d'Yves Guillemot qui voit se profiler un avenir en tout-streaming, Phil Spencer estime que pour lui et donc Microsoft, le jeu en streaming devra maintenir un statut optionnel, à savoir pouvoir élargir le marché et que chacun puisse profiter de gros titres, mais sans pour autant renier la base première qu'est le physique.Rappelons néanmoins que selon quelques rumeurs d'été qu'il est encore difficile de vérifier, Microsoft pourrait lancer sa Next Gen de deux façons, l'une de manière classique, l'autre avec un appareil beaucoup moins cher mais dédié au streaming, intégrant juste ce qu'il faut de matos pour limiter les problèmes de latence.