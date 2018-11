Une nouvelle NeoGeo Mini pour noël Une nouvelle NeoGeo Mini pour noël

Certains l'auraient eu un peu mauvaise s'ils avaient craqué pour une Snes Mini avant d'apprendre quelques semaines après l'arrivée d'une version « + ». C'est pourtant ce que vient de faire SNK en annonçant deux mois après la NeoGeo Mini la sortie pour ces fêtes d'une « NeoGeo Mini : Christmas Limited Edition » qui sera forcément vendue plus chère vu le contenu (même si le prix n'a pas encore été indiqué) :



- La console

- Deux manettes (aucune dans l'édition de base)

- Le câble HDMI (absent dans l'édition de base)

- Quelques accessoires (autocollants, protections écrans...)

- 48 jeux (au lieu de 40)



Et parmi les jeux donc, si Ghost Pilots passe à la trappe, SNK a donc tout simplement été pioché dans la version japonaise (Soccer Brawl, Ninja Commando, KOF 99, KOF 2001, Top Hunter et Twinkle Star Sprites), tout en ajoutant trois inédits : The Super Spy, Fatal Fury 3 et Savage Reign.



Pas de date précise mais vu l'intitulé de l'édition, on ne se prendra pas pour analyste de renom en misant sur un lancement pour noël.