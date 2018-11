NIS annonce Destiny Connect sur PS4 & Switch NIS annonce Destiny Connect sur PS4 & Switch

Le teasing a commencé durant l'été 2018 et c'est aujourd'hui que Nippon Ichi Software annonce sa nouvelle licence sur PlayStation 4 et Nintendo Switch avec Destiny Connect, un titre dont on ne sait pas encore grand-chose mais les précisions ne devraient pas tarder puisque ça sortira déjà le 28 février 2019 au Japon.



Un RPG donc, dirigé par Yoshihiko Toda (ClaDun Sengoku) et scénarisé par Jun Yokota (Syupro-DX) dont voici quelques premiers visuels en attendant des premières informations et un trailer de présentation.