Firewatch toujours d'actualité sur Switch Firewatch toujours d'actualité sur Switch

En avril dernier, Campo Santo annonça une version Switch pour le jeu Firewatch. Faute d'informations depuis et avec un rachat du studio par Valve sur le chemin, on pouvait penser une discrète annulation mais il n'en est rien puisque, interrogé à ce sujet sur Twitter, Jake Rodkin (co-fondateur) a déclaré que non seulement cette version était toujours d'actualité, mais qu'en plus le lancement était « très proche ».



Bonne nouvelle donc pour les joueurs Switch qui découvriront cette expérience narrative qui a rencontré un certain succès critique et commercial (plus d'un million de ventes).



On rappelle que le reste de l'équipe travaille toujours sur In The Valley of Gods, officialisé lors des Game Awards 2017 et attendu pour un vague 2019 sur des supports non spécifiés (PC en tout cas).