Supermassive a encore des projets avec Sony

Supermassive Games est actuellement aux cotés de Bandai Namco pour préparer la sortie en 2019 de(PC, PS4 & One), premier chapitre de la nouvelle franchisedont chaque épisode sera indépendant scénaristiquement, mais où l'on retrouvera à chaque fois la pattele temps d'une histoire avec toujours les nombreux choix pour que la totalité du casting puisse survivre ou mourir.Et si l'on revient sur ce projet, c'est parce que Pete Samuels (boss du studio) a déclaré dans une nouvelle interview accordée au site russe 4PDA quen'était pas leur unique chantier actuel, et que dans le cadre d'une relation maintenue avec Sony, plusieurs titres exclusifs à la « PlayStation » étaient encore au programme pour l'avenir, sans spécifier s'il y aura de la VR dans le lot, du PlayLink éventuellement, et bien entendu si le studio parle bien de cette génération ou la suivante.On espère juste pour Supermassive que les équipes ne recommenceront pas à s'éparpiller, ayant causé il y a seulement un an une triplette de jeux qui allaient du « bien mais pas top » () au tout simplement mauvais ().