Sunset Overdrive : la sortie PC se confirme

Il n'y a désormais plus le moindre doute quant à l'arrivée de Sunset Overdrive sur PC, Amazon venant de devancer THQ Nordic sur l'annonce d'une sortie ce vendredi 16 novembre pour 19,99€, ceux-là même qui se sont déjà chargés de publier chez la « Master-Race » d'autres productions de base édités par Microsoft comme Super Lucky's Tales et ReCore.



Plus qu'à attendre le communiqué officiel avec le trailer qui va avec.