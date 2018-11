Charts UK : RDR2 toujours au sommet Charts UK : RDR2 toujours au sommet

Pour la troisième semaine consécutive, Red Dead Redemption 2 s'octroie la première place du classement UK, suivi par les trois mêmes représentants que le précédent rapport, à savoir Call of Duty : Black Ops IV, FIFA 19, Forza Horizon 4 et Spider-Man.



Le reste du classement se contente de montrer de simples mouvements, notamment dans le top 40 qui voit disparaître Astro Bot et Call of Cthulhu pour faire revenir du Mario Tennis Aces et Splatoon 2, ainsi que Jurassic World Evolution qui a refait l'actualité avec la sortie de son premier DLC.



Bref, de grosses cartouches mais un certain calme en attendant de voir ce que donneront les lancements de Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli et Spyro Reignited Trilogy.



1. Red Dead Redemption 2 (=)

2. Call of Duty : Black Ops IV (=)

3. FIFA 19 (=)

4. Forza Horizon 4 (=)

5. Spider-Man (=)

6. Mario Kart 8 Deluxe (+4)

7. Crash Bandicoot Trilogy (=)

8. Assassin's Creed Odyssey (-2)

9. LEGO Harry Potter Collection (-1)

10. LEGO DC Super-Villains (+2)