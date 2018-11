Obsidian comme InXile n'abandonneront pas leurs chantiers en cours Obsidian comme InXile n'abandonneront pas leurs chantiers en cours

Avec l'annonce ce week-end d'un rachat des studios Obsidian et InXile par Microsoft, la question se devait d'être posée concernant les chantiers encore en cours chez ces deux groupes, et on a désormais la réponse pour chacun : avant même de parler d'éventuelles exclusivités (Xbox/PC plutôt), les spécialistes du RPG termineront d'abord leurs contrats.



Ainsi, Take-Two assure que son partenariat avec Obsidian (un RPG tenu secret, pour des supports non spécifiés) est toujours au programme. De son coté, InXile Entertainment fait savoir que les plans étaient maintenus pour The Bard's Tale IV et Wasteland 3, ce qui est somme toute normal puisqu'il s'agit là de deux projets financés par la communauté (Kickstarter pour le premier, FIG pour le second) et qu'il n'y a pas intérêt à froisser ceux qui ont éventuellement backé pour obtenir une version PS4.



Pour rappel, The Bard's Tale IV devrait arriver d'ici quelques semaines sur PS4/One (déjà disponible sur PC) tandis que Wasteland 3 reste prévu pour fin 2019 sur PC, PS4 & One.