Remake du premier épisode de la franchise,sortira le 7 décembre sur Nintendo Switch et PC, et si l'hybride de Nintendo n'est toujours pas concernée par une version physique en Europe (mais aux USA, oui), elle aura tout de même droit à une démo jouable le même jour pour que chacun puisse se faire une idée de cette licence vraiment pas comme les autres.En attendant tout cela, vous pouvez en découvrir une nouvelle présentation faite via la chaîne officielle Nintendo Minute.