Next Gen : Take-Two préfère parler de remasters que de rétrocompatibilité Next Gen : Take-Two préfère parler de remasters que de rétrocompatibilité

Lors de la réunion de Take-Two faites aux actionnaires, une question loin d'être innocente a été posée au PDG Strauss H.Zelnick : dans la mesure où Microsoft met énormément en avant la rétrocompatibilité, et que Sony pourrait également faire de même à l'avenir (car on se doute que la PS5 n'aura pas une architecture complexe façon Cell), Rockstar pourrait-il voir les choses autrement concernant l'avenir de Red Dead Redemption 2 ? Ou plus clairement en sous-entendu, T2 va t-il se contenter d'une rétrocompatibilité du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Scarlett ?



Et à cette question, Zelnick répond de manière assez claire qu'à ses yeux et malgré le succès certain de GTA IV et Red Dead Redemption (premier du nom) sur Xbox One, la rétrocompatibilité n'était pas importante, et ajoute que ce qui a produit le succès de GTA V sur cette génération, c'est bien le fait que les joueurs aient eu accès à une nouvelle édition mise à jour sur le plan technique, et ajoutant du nouveau contenu en plus d'un suivi renouvelé. Zelnick ajoute en second point que GTA V se devait d'être le porte-étendard de Rockstar sur PlayStation 4 et Xbox One en attendant le lancement de Red Dead Redemption 2, et on comprend derrière ces mots qu'une simple version « rétrocompatible » (si tant est que la PS4 puisse offrir cette option) n'aurait jamais eu un tel impact.



En bref, avec une Next Gen qui pourrait pointer le bout de son nez d'ici deux ans (ou moins ?), ne vous étonnez pas de voir un jour une annonce d'un remaster de ce RDR2… en attendant GTA VI.