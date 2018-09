Final Fantasy XV : un Live Stream pour le TGS Final Fantasy XV : un Live Stream pour le TGS

Toujours pas mort, Final Fantasy XV répondra à l'appel du TGS avec la tenue d'un Live Stream ce 23 septembre (à 02h45 du matin par contre, donc courage) qui donnera quelques informations sur le suivi le temps d'une trentaine de minutes via Twitch.



Il faut dire que le jeu a encore beaucoup à dire, car même en mettant de coté la récente sortie de la Pocket Edition, on en attend du neuf du coté de son versant multi, mais également les quatre nouvelles et dernières extensions solo à venir pour 2019.