Spider-Man : au Japon, Sony a sous-estimé la demande (rupture de stock)

A l'instar d'Octopath Traveler du coté de Square Enix, c'est cette fois Sony qui a visiblement sous-estimé la demande des japonais pour le dernier Spider-Man.



Media Create rapporte en effet que beaucoup de joueurs se sont tournés vers la version dématérialisé faute de pouvoir trouver un exemplaire en boîte la semaine du lancement : 96,17 % du stock s'est envolé dès les premiers jours, en ajoutant les 4000 exemplaires du pack limité PS4 Pro.



Si vous avez loupé le dernier rapport, on rappelle donc que le titre s'est vendu sur ce territoire à 125.000 exemplaires (en boîte, incluant les bundles) et que si Sony avait mieux prévu le coup, il aurait donc pu s'octroyer le record du meilleur lancement pour un first-party « occidental » sur PS4 (tenu par Uncharted 4 et ses 129.000 ventes).