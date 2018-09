Yugi intégre le casting de Jump Force Yugi intégre le casting de Jump Force

Le TGS approchant, Bandai Namco annonce que Yugi Muto de « Yu-Gi-Oh » fera partie du casting de Jump Force, lâchant un unique visuel en attendant le trailer de présentation qui tombera probablement la semaine prochaine.



Le casting connu pour le moment :



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Yugi (Yu-Hi-Oh)



Sortie prévue pour 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.